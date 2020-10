Shoah:16/10,Raggi depone corona,senza memoria non c'è futuro

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha deposto questa mattina una corona al Tempio Maggiore in occasione del 77esimo anniversario del rastrellamento del Ghetto e della deportazione degli ebrei. "Il 16 ottobre rimane sempre nella nostra memoria anche se quest'anno con regole diverse - ha detto al termine della cerimonia la sindaca - Stamattina siamo qui e ci incontreremo di nuovo domani. Non ci sarà la 'marcia silenziosa' per evidenti motivi di Covid ma è importante ritrovarsi e non perdere la memoria di ciò che è stato. Lo facciamo per noi stessi e per i giovani. Ci sarà la possibilità di assistere in streaming: sono le nuove regole che però non diminuiscono l'impegno dell'amministrazione e di tutti i presenti: ricordare la nostra storia, e sottolineo nostra. Non è solo la storia della Comunità ebraica: la Comunità è parte integrante della comunità romana e quindi questo è un segno importante per tutta la città". "Roma - ha scritto in un tweet - non dimentica il 16 ottobre del 1943 e la tragedia della Shoah.

È fondamentale continuare a ricordare, perché senza memoria non c'è futuro".

"La mattina del 16 ottobre 1943 le SS naziste, con la collaborazione dei fascisti, entrarono nel Ghetto ebraico di Roma deportando 1024 persone verso i campi di sterminio. Solo in 16 tornarono, tra cui una sola donna". Così su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, segretario del Pd, che stamattina ha preso parte alla cerimonia al Tempio Maggiore di Roma. "Ricordiamo uno dei periodi più bui della storia - aggiunge - il giorno in cui l'odio, e troppi silenzi, travolsero la comunità ebraica romana. La memoria di quelle ore e il racconto di chi scampó alla deportazione, devono restare ben saldi nella nostra mente". (ANSA).