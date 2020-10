Willy: una targa a Roma per ricordarlo

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Una targa nel giardino di V.

Guglielmo Pepe, alla memoria di Willy Monteiro Duarte. La preghiera "sempreverde" per cancellare la violenza e seminare pace dal Primo Municipio e Casa Africa Onlus. A partire da venerdì 16 ottobre, il giardino di V. Guglielmo Pepe di Roma - in prossimità di V. Giolitti - sarà dedicato alla memoria di Willy Monteiro Duarte: un angolo verde ospiterà la targa a lui devoluta dal Primo Municipio della Capitale. Una cupola a cielo aperto accoglierà le preghiere di pace che a Willy rivolgeranno, insieme, giovani italiani e stranieri. L'iniziativa, fortemente voluta da Gemma Vecchio, Presidente dell'Associazione Casa Africa Onlus, è stata accolta con entusiasmo da Sabrina Alfonsi, Presidente del Primo Municipio della Capitale: alle ore 17:00, la targa sarà deposta nel giardino, alla presenza di tutti coloro che si uniscono a una lotta senza armi, contro la violenza tra gli uomini. Per la dignità degli uomini. (ANSA).