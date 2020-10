Smalling; 'vicinanza Friedkin aiuta. Roma più forte'

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Sono convinto che quest'anno la Roma sia più forte", parola di Chris Smalling in conferenza stampa.

L'inglese spiega: "Abbiamo più esperienza e affiatamento, siamo in una posizione migliore rispetto la passata stagione". Ad accoglierlo a Trigoria la nuova proprietà sulla quale si esprime così: "E' stato un piacere per me fare la loro conoscenza. Sono sempre presenti, hanno seguito i nostri allenamenti e ci fanno sentire in una famiglia. Mi è capitato poche volte vedere i proprietari dei club presenti e vicini a una squadra. Penso che questa vicinanza possa aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi".

Poi una battuta sulla lunga trattativa e la voglia di tornare nella Capitale che non l'ha mai abbandonato: "Avevo voglia di rivivere le soddisfazioni e le gioie della scorsa stagione con questi compagni e questo allenatore. Sono grato alla Roma per avermi acquistato con una trattativa lunga. Voglio ricambiare aiutando la squadra".

"La Roma ha uno dei migliori capitani che qualunque squadra al mondo vorrebbe avere, che è Edin Dzeko - aggiunge Smalling nel giorno della sua seconda presentazione risponde a chi gli chiede se si sentisse pronto a indossare la fascia - Le squadre hanno bisogno dei leader in campo e fuori e uno di questi è sicuramente Edin. Io voglio migliorare in questo anche lavorando sul mio italiano". (ANSA).