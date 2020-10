Covid: nel Lazio record di tamponi, 15mila e 500

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Record di tamponi nel Lazio: sono 15 mila e 500. Il dato odierno registra 543 i casi positivi, 5 i decessi e 112 i guariti. Lo afferma l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato. "Confermo che i prossimi giorni saranno particolarmente difficili - aggiunge l'assessore - e dobbiamo mantenere il rigore nei comportamenti. Siamo la Regione che sta facendo in rapporto agli abitanti più tamponi. Aumenteremo ancora questa capacità con l'obiettivo di raggiungere oltre 20 mila tamponi al giorno. La stima del valore RT di questa settimana rimane sostanzialmente invariata. E' in corso una rimodulazione della rete ospedaliera per 450 posti COVID e ad oggi sono stati attivati oltre 500 posti di alberghi assistiti per i clinicamente guariti e per coloro che non hanno una corretta modalità per svolgere l'isolamento domiciliare".

