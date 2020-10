Covid: locali Roma, "con nuove norme ci sarà calo clienti"

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Le nuove norme sulla movida sicuramente porteranno un calo della clientela soprattutto nei locali come questo dove i ragazzi nel weekend si fermano a bere un bicchiere di vino e a chiacchierare fino a tardi". A spiegarlo il proprietario di un locale del centro storico di Roma, commentando le nuove misure sulla movida per contenere il contagio del Covid-19. Ma molti gestori di locali spiegano che già da qualche giorno, con l'imminenza del dpcm, i clienti scarseggiavano: "la ripresa dei contagi ha spaventato un po' tutti", dice Melissa che gestisce una caffetteria-pub a Trastevere. Dello stesso avviso Francesco, titolare di un locale al Gazometro, ovvero Testaccio una zona molto frequentata dai giovani nel week end. "Noi lavoriamo principalmente nella fascia dell'aperitivo quindi queste misure ci danneggiamo relativamente. Ovviamente andranno a colpire quella parte di clientela che viene a consumare un bicchiere di vino dopo cena.

Inoltre bisogna considerare l'impatto psicologico di queste misure. Io credo che, al di là degli orari, se si fanno rispettare le distanze e le altre regole e se vengono fatti i dovuti controlli, non cambia nulla". Molti proprietari di locali in zone della movida, da San Lorenzo a Ponte Milvo, infatti lamentano pressochè unanimamente la stessa cosa: "da quando si è ripreso a parlare di un possibile lockdown -dice ancora Melissa -pub a Ponte Milvio- prima ancora che fosse firmato il dpcm abbiamo notato un deciso calo di presenze: addirittura molte persone che avevano prenotato hanno disdetto. E tutti per lo stesso motivo 'abbiamo paura', hanno detto". (ANSA).