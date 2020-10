Covid: Confesercenti Roma,con stop locali persi 150 mln euro

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - La chiusura alle 21 dei locali che non hanno servizio al tavolo rappresenta la fine del commercio a Roma, in particolare nel centro storico. Ad essere colpiti saranno gelaterie, bar, pizzerie al taglio e tutto il comparto legato allo street food. A Roma la ristorazione produce un giro d'affari di 15 milioni e la chiusura dei locali portera' ad una perdita di 150 milioni di euro'.

E' quanto dichiara Claudio Pica, vicepresidente nazionale della Fiepet-Confesercenti e presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio.

' Questo e' un meteorite contro imprese e lavoratori, con danni economici ed occupazionali in cui contiamo circa 50mila dipendenti che si ritroveranno senza lavoro in pochi mesi -aggiunge Pica- Come Fiepet-Confesercenti Nazionale abbiamo fatto richiesta al Governo di aprire un tavolo istituzionale per affrontare la questione. Congiuntamente, insieme alla Fiepet di Roma e Lazio, abbiamo chiesto l'apertura di un tavolo di crisi con il presidente della Regione Lazio Zingaretti e l'assessore al Commercio Orneli. E' una situazione emergenziale senza precedenti che va risolta subito, perche' ogni giorno perso e' un'azienda che chiude e un lavoratore in mezzo alla strada.

Governo scongiuri dramma sociale'. (ANSA).