Covid: a Roma presto prenotazione on line per Drive-in

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Presto su Roma partirà una modalità di prenotazione online dei drive-in per gestire al meglio i flussi, basterà inserire su una piattaforma dedicata il numero di tessera sanitaria, il numero di ricetta dematerializzata e indicare una delle fasce orarie di afferenza". Lo rende noto l'assessore alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato. "I primi drive-in ad essere interessati a questa diversa modalità di accesso saranno quelli del Santa Maria della Pietà, Palmiro Togliatti-centro carni e Casal Bernocchi. se la prenotazione online funzionerà e aiuterà a migliorare gli afflussi verrà estesa a tutta la rete regionale che conta ad oggi oltre 50 strutture. Ringrazio tutti i nostri operatori -ha detto l'assessore- dei drive che stanno consentendo lo svolgimento di un'attivita' fondamentale in questa fase e totalmente gratuita per i cittadini. tutte le info sul sito salutelazio.it" (ANSA).