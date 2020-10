Calcio: Borja Mayoral, 'La Roma un punto di arrivo'

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "La Roma per me è un punto di arrivo", così il nuovo giocatore giallorosso Mayoral si è presentato in conferenza stampa questo pomeriggio. Lo spagnolo poi ha continuato: "Mi sento più un giocatore dei giallorossi che del Real Madrid. Ho due anni di contratto in prestito ma il club ha un diritto di acquisto. In estate l'interesse della Roma mi ha convinto subito. Sono state importanti anche le conversazioni che ho tenuto con Guido Fienga e l'allenatore".

