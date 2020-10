'Romulus', esce trilogia ispirata a serie Sky Original

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - HarperCollins Italia pubblicherà i romanzi di una grande trilogia storico-epica, firmati da Luca Azzolini, ispirata a 'Romulus', la serie originale Sky, prodotta da Cattleya e Groenlandia e ideata da Matteo Rovere, i cui primi 2 episodi saranno proiettati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma come Evento Speciale.

Grande esperto italiano di fantasy e romanzo storico, autore di numerosi libri per ragazzi, Azzolini è al suo debutto nella narrativa per adulti con questa saga in cui costruisce l'universo romanzesco di Romulus con una narrazione modernissima e realistica del mito. La trilogia racconta le origini dei personaggi, gli antefatti storici, sviluppa personaggi secondari e narra eventi rimasti a margine o soltanto accennati nella storia: amplia, di fatto, la trama della serie Romulus di Matteo Rovere, attesa al debutto il 6 novembre su Sky e in streaming su Now Tv.

È la prima volta in Italia che viene creato un simile dialogo tra forme espressive diverse, al di là del semplice adattamento: si tratta, infatti, di una operazione crossmediale innovativa per l'Italia che vede dialogare il mondo del libro e il mondo delle serie televisive, arricchendone i contenuti e allargando i pubblici di riferimento.

Romulus è una saga eroica che affonda le proprie radici nell'VIII secolo a.C., in un mondo arcaico e brutale, governato dalla natura e dagli dei, da cui sorgerà uno degli imperi più grandi e potenti di sempre. I protagonisti principali sono: Yemos, erede al trono di Alba Longa e nipote di Re Numitor; Wiros, lo schiavo guerriero, giovane orfano di Velia, di oscure origini e dal passato misterioso e Ilia, la giovane vestale votata a tenere acceso il sacro fuoco della Grande Madre destinato a non spegnersi mai.

Il primo volume della trilogia di Azzolini, 'Romulus - Il sangue della Lupa' sarà in libreria il 29 ottobre. Il secondo, 'Romulus - La regina delle battaglie' uscirà a fine novembre e il terzo 'Romulus - La città dei Lupi' a gennaio 2021. (ANSA).