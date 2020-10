Patenti contraffatte online,smantellato centro di produzione

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Smantellata una base operativa in Italia di un centro di produzione di documenti falsi, attiva a livello internazionale. L'operazione è stata possibile grazie alle indagini condotte dal I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma. Le indagini sono iniziate quest'anno, quando, dopo l'ennesimo sequestro di una patente di guida contraffatta, gli agenti hanno voluto vederci chiaro per stabilire un eventuale legame con altri analoghi pseudo documenti sequestrati in precedenza. Dopo il controllo incrociato di migliaia di dati con la Polizia Postale e la Prefettura di Ancona, gli agenti sono risaliti all'attività criminale, che aveva la sua base operativa sul web: documenti contraffatti accessibili in modalità online tramite un sito che operava a livello internazionale. A capo dell'organizzazione un ucraino di 56 anni, da tempo irreperibile, rintracciato ad Ancona al termine di una lunga serie di accertamenti e verifiche avvenute con la collaborazione della Polizia Locale del capoluogo marchigiano. Arrestato, l'uomo è stato portato nel carcere di Ancona , a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. A suo carico anche un provvedimento di cattura da parte del Tribunale. Sono stati sequestrati strumenti per la contraffazione, materiale informatico e patenti pronte per essere vendute nel circuito clandestino. Questo intervento si inserisce nel contesto di un'attività investigativa tuttora in corso, che il personale sta portando avanti costantemente per contrastare un fenomeno illegale in espansione sul web. (ANSA).