Covid:Spallanzani,185 positivi ricoverati,finora 838 dimessi

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 185 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2. 22 pazienti necessitano di terapia intensiva, quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 838. E' quanto emerge dal bollettino di oggi dell'istituto.

"Troppa tensione. Troppi esercizi muscolari. Il Paese non ha bisogno di dividersi in Guelfi e Ghibellini. Nessuno di noi ha la verità in tasca, nessuno. Non possiamo renderci responsabili di uno stress violento, specie tra i più giovani ed i più fragili , sui quali si rischia di far cadere pesi eccessivi e sensi di colpa". Così il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, in un post su Facebook. "Vedo due cose da fare - sottolinea Vaia - come cittadini essere sempre più attenti alle procedure di salvaguardia. Sempre, al chiuso e all'aperto , quando siamo in presenza di altre persone indossare la mascherina. Da parte di chi deve e ne porta la responsabilità, intervenire fattivamente sugli spazi della socialità ampliandoli in modo da garantire spazi naturali di distanziamento. Ma minacciare non serve a nulla. Serve insistere nel convincimento delle persone con pazienza e passione, mai con violenza o imposizione. Il Paese sa come deve comportarsi ed uscirà da questo momento - conclude Vaia -. La comunità clinica e scientifica sia al servizio del cittadino, con umiltà e determinazione". (ANSA).