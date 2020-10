Covid: ipotesi impiego militari per controlli movida Roma

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Si è svolta nel pomeriggio in prefettura a Roma una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. All'incontro hanno partecipato i vertici delle forze dell'ordine capitoline e anche rappresentati di Regione Lazio e Campidoglio. La riunione è stata occasione per fare il punto sulla situazione del contagio nella Capitale e per avviare un confronto sulle nuove misure anti-Covid che dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Secondo quanto si è appreso, non si escluderebbe anche l'impiego dei militari di Strade Sicure per incrementare a Roma i controlli ad esempio sulla movida e sugli assembramenti alla luce delle misure più stringenti che si attendono a breve. In settimana è in programma una nuova riunione per fare il punto sulla situazione. (ANSA).