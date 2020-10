COVID, il punto nel Lazio

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Crescono i contagi nel Lazio che sfiorano oggi i 400 casi. Su circa 14mila tamponi sono 395 i nuovi positivi, otto i decessi (di cui 5 sono recuperi di notifiche) e 107 i guariti. I nuovi contagiati nella città di Roma sono 158 mentre 41 nel territorio della Asl di Latina, dove da alcuni giorni sono in atto misure più stringenti proprio a causa di un boom di casi registrati. Aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva che sono attualmente 78 (9 in più di ieri). "Finora l'attività di tracciamento e l'assistenza ospedaliera stanno consentendo di avere l'epidemia sotto controllo e con uno dei più bassi tassi di letalità a livello nazionale. Ma ora non bisogna abbassare l'attenzione e rispettare le regole del distanziamento" ha sottolineato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, aggiungendo che è "in corso una riorganizzazione della rete ospedaliera per rispondere all'andamento della curva epidemiologica".

E tra le vittime del Covid-19 c'è anche Enzo Totti, il papà dell'ex capitano della Roma Francesco Totti. E' morto oggi allo Spallanzani di Roma dove era ricoverato da alcuni giorni.

Intanto la Regione ha avviato una verifica sulla "operatività" dei 65 laboratori privati che hanno dato la disponibilità a eseguire i tamponi rapidi, mentre nel fine settimana si saprà anche quanti medici di medicina generale e pediatri di libera scelta hanno risposto alla "manifestazione d'interesse" per effettuare i tamponi rapidi negli studi medici.

Da oggi è stata potenziata la rete regionale dei drive-in con l'attivazione di altri 6. "La situazione nei drive-in è in miglioramento" ha sottolineato l'Unità di Crisi regionale Covid-19 che ha avviato un monitoraggio giornaliero delle code per effettuare i tamponi. (ANSA).