Calcio: Poker Trastevere, per Montespaccato derby da incubo

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Il poker è servito. Il Trastevere domina il Montespaccato nel derby capitolino della Serie D e si rilancia in classifica al terzo posto del girone E, dove primeggia a punteggio pieno dopo tre partite l'Aquila Montevarchi. Per la squadra del Rione l'obiettivo era riprendersi dall'inaspettata (e immeritata) sconfitta contro la Sangiovannese e l'obiettivo è stato centrato in pieno contro una rivale che per ora sembra patire il salto di categoria.

Nel primo tempo di questa sfida a porte chiuse le due squadre danno subito l'impressione di tenere molto al risultato: tuttavia, è il Trastevere a prendere in mano il match, nonostante le non poche interruzioni e falli di gioco registrati in avvio. I maggiori duelli si giocano a centrocampo, con Crescenzo e Sabelli, bravi a interrompere le rare sortite degli ospiti e con l'aiuto di Sfanò e Giordani. Davanti, Fontana è spesso imbrigliato tra Benedetti e Di Nezza. A senso unico, però, le occasioni da gol sempre su iniziativa dei padroni di casa: su tutte, il sinistro di Lorusso al 27' che non va in rete solo per la deviazione in angolo di Silvestro.

Nella ripresa è dominio Trastevere: gli amaranto tirano fuori le unghie e al 7' st trovano il vantaggio grazie al preciso destro di Crescenzo, ben servito da Fontana. Dopo dieci minuti il raddoppio: è ancora Fontana che sugli sviluppi di corner 'spizza' sul secondo palo per la zampata di Giordani. Il Montespaccato si sfalda inesorabilmente e non riesce più a sostenere l'impeto della squadra di Pirozzi, che dilaga. Al 31' arriva il primo sigillo in stagione per Davide Lorusso che va in gol con un colpo di testa ravvicinato. Sempre lui, dopo quattro minuti, chiude il match con uno splendido calcio di punizione, per il poker trasteverino. Quella del derby è quindi un'iniezione di fiducia per il Trastevere che domenica prossima andrà in Umbria ad affrontare il pericoloso Cannara. (ANSA).