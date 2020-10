A piedi da Bolsena a Roma, 140 km per "rinascere"

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - A piedi da Bolsena a Roma, 140 chilometri macinati in sette giorni. Si sta concludendo il progetto, realizzato dalla onlus Setting in Cammino e finanziato dal dipartimento giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, rivolto a tre giovani in fase di recupero: uno in 'messa alla prova' (istituto previsto per chi ha procedimenti penali pendenti presso il Tribunale per i minorenni) e due in affidamento al servizio sociale (che stanno scontando la condanna con misure alternative al carcere).

Paolo, Damian e Marco - nomi di fantasia - hanno iniziato a camminare lunedì 5 ottobre sulla via Francigena e oggi sono arrivati nella Capitale dopo un vero e proprio viaggio alla scoperta di se stessi. Venticinque chilometri al giorno, accompagnati da un pedagogista e una psicoterapeuta. "Il viaggio a piedi è una vera e propria esperienza educativa per i ragazzi impegnati in un progetto di riorientamento delle proprie scelte di vita", spiega il presidente di 'Setting in Cammino' Luca Ansini. Il 'Cammino di Giustizia 2020', realizzato in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di Roma e il Centro di Giustizia Minorile di Lazio, Abruzzo e Molise, fa seguito all'edizione pilota che si è svolta lo scorso anno sempre lungo la Francigena. "Ma dopo il lockdown - aggiunge Ansini -, l'esperienza ha avuto un significato ancora più potente. Il contatto con la natura, con gli altri e con se stessi è stato amplificato" (ANSA).