Covid:Lazio,oltre 14mila tamponi 384 casi,lieve diminuzione

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Nel Lazio diminuiscono lievemente i casi positivi con un elevato numero di tamponi e le terapie intensive sono senza nuovi ricoveri. Le prossime settimane saranno decisive. Roma e il Lazio stanno tenendo meglio di altre realtà, ma non bisogna abbassare la guardia. La rete ospedaliera, pur sotto pressione, al momento sta rispondendo alle esigenze". Lo ha detto l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "L'Istituto Spallanzani - prosegue la nota- è al 60% della capacità. Attivati 500 posti di strutture alberghiere assistite per i casi clinicamente guariti e per chi non ha modo di svolgere la quarantena. La priorità è contenere il virus e lavorare sui tracciamenti'. (ANSA).