C-o-n-t-a-t-t-o, in era Covid esperienza teatrale distanziata

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Sara cammina in strada, quando un passante le si avvicina. I due si guardano, ma l'uomo si rivela essere molto di più di quello che sembra. Chi è questo sconosciuto capace di rendere il pensiero udibile e che riesce a toccare il suo cuore fino nell'intimo? Dopo aver conquistato Londra, Parigi e Bruxelles, approda anche a Roma C-o-n-t-a-t-t-o, spettacolo in presenza all'aperto, ben distanziati, che con l'ausilio di un'app proietta lo spettatore in un'esperienza teatrale unica nel suo genere.

Da un'idea di originale di Gabrielle Jourdain, con il concept e la regia di Samuel Sené e il progetto italiano di Gianluca Ramazzotti, l'esperienza, totalmente immersiva, si ispira alle nuove necessità di distanziamento sociale, ma catapulta gli spettatori nel cuore dell'intrigo, grazie a un dispositivo audio che permette di condividere sensazioni e pensieri dei protagonisti. "A spingerci - racconta Ramazzotti - è stata la necessità di riconnetterci con la nostra professione e con il pubblico" al quale "volevamo offrire un incontro artistico e rivoluzionario".

Dal 17 ottobre, C-o-n-t-a-t-t-o, grazie a Ginevra Media Production, farà dunque tappa a Roma nei quartieri Colosseo, Centro Storico, Flaminio ed Eur con gli attori a recitare nelle vie più rappresentative delle diverse zone. Agli spettatori basta scaricare un'app gratuita sul proprio smartphone, prenotare (24 ore prima dell'evento una mail fornirà tutti i dettagli) e presentarsi muniti di cuffiette nel luogo indicato.

Il supporto audio è il cuore del dispositivo e utilizza le ultime tecnologie binaurali, una tecnica di produzione del suono che ottimizza la registrazione per l'ascolto in cuffia in sincronicità millimetrica. Nel cast, Fabrizio Apolloni, Fabio Bussotti, Lorenza Giacometti, Lorena Marina Scintu, con le voci di Luca Biagini e Martina Felli. Info: www.contattoteatro.it.

