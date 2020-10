Imprese: web-evento For.Te., formazione è chiave ripartenza

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Ripartire dopo il lockdown, dare un nuovo slancio alle imprese offrendo quella formazione professionale oggi più che mai decisiva per rimettersi in campo, reinventarsi, tornare competitivi. E' l'obiettivo che si è dato il Fondo For.Te., il più importante tra i fondi interprofessionali di formazione continua, che questo pomeriggio, in diretta web, ha organizzato 'For.Te. Live', un evento dedicato alle aziende italiane. Un'ora e mezza, condotta dal business leadership coach Anthony Smith, con due ospiti esempio di tenacia e capacità di ripartire, come Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore coinvolto per caso in una sparatoria e rimasto su una sedia a rotelle, e Maurizia Cacciatori, simbolo del volley azzurro. Motivazione, resilienza e leadership, hanno spiegato il presidente e il vicepresidente del Fondo Paolo Arena e Luca De Zolt, le parole chiave dell'evento che ha alternato momenti di formazione con Smith, interviste a imprenditori e sondaggi sulle esigenze delle imprese. Incertezza nei confronti del futuro, fatturato diminuito, la necessità di cambiare modello di business, ma anche la riqualificazione del personale sono i temi sollevati dagli imprenditori dell'Italia del Covid; acquisire nuove competenze sulla trasformazione digitale e migliorare la gestione dei collaboratori le principali richieste. "Noi non ci arrendiamo, siamo abituati a guardare il bicchiere mezzo pieno - ha affermato Arena - nelle difficoltà o ti abbatti oppure cambi focus, pensando alla formazione. Capire dove sei e dove vuoi andare". "Un atleta è abituato a focalizzarsi sull'obiettivo, sa provare dolore in silenzio e non mollare - il messaggio di Bortuzzo - sa perdere per tornare a vincere. La motivazione la trovi solo se fai un passo indietro e capisci cosa ti rimane.

Non guardare a quello che non puoi controllare, guarda a quello che hai: è già un punto di partenza". E poi la 'lezione' di Cacciatori: "Un leader è uno specchio per i colleghi. Se prevalgono le individualità è difficile vincere". Oggi "il distanziamento sociale non è prendere le distanze dalle persone.

Un vero leader è se stesso, deve tenere aperta la porta dell'ufficio, deve sapere chiedere aiuto e collaborazione".

