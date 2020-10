Quattro amiche per 'Addio al nubilato', ciak a Roma

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Primo giorno di set oggi per ADDIO AL NUBILATO commedia tutta al femminile prodotta da Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures con Rai Cinema, in collaborazione con Amazon Prime Video. Il film diretto da Francesco Apolloni (La verità, vi prego, sull'amore, Fate come noi) è tratto dall'omonima pièce teatrale. Al centro della vicenda, quattro amiche alla vigilia di un matrimonio: Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova e Jun Ichikawa. Con loro anche Antonia Fotaras e Tecla Insolia, tra gli altri.

Previste cinque settimane di riprese tra il centro storico di Roma, il parco tematico Cinecittà World e Santa Severa.

"L'Addio al nubilato, come tema centrale in un film italiano, non è mai stato trattato, a differenza della cinematografia anglosassone, che ne ha tratto film di successo. Nella mia commedia - spiega il regista- , questo rito è un pretesto per raccontare l'amicizia femminile, sempre con ironia e delicatezza. Vorrei che il messaggio del film sia: usate bene il tempo, perché non sappiamo mai quanto ne avremo a disposizione.

Tanto vale provare ad essere felici!". (ANSA).