Medici famiglia Lazio, tamponi rapidi nei nostri studi

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Tamponi rapidi direttamente negli studi dei medici di famiglia, con la disponibilità del risultato in meno di un'ora. E' il progetto che partirà a breve, probabilmente già entro la metà di ottobre, negli studi dei medici di base della Regione Lazio. Lo ha annunciato Pier Luigi Bartoletti, vice presidente della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg). Il bando, ha spiegato, "sarà pubblicato a breve, in settimana, e partiremo a breve.

Questa attività sarà collegata in rete con la Regione, che potrà così monitorare l'andamento dei contagi". L'obiettivo è, afferma, "dare una risposta più rapida ai cittadini, snellire i drive-in dove le attese per l'esecuzione dei tamponi sono al momento molto lunghe e facilitare anche la gestione dei casi".

(ANSA).