Roma: Smalling è arrivato a Ciampino

(ANSA) - FIUMICINO, 06 OTT - Chris Smalling è nella Capitale. Il volo privato, un Cessna, proveniente da Manchester, con a bordo il difensore giallorosso che torna a vestire la maglia della Roma, è atterrato presso l'area Aviazione Generale dell'aeroporto di Ciampino atterrato intorno alle 16.45. Allo scalo è stato accolto dallo staff della Roma.

Per il ritorno in giallorosso, dopo la lunga trattativa con il Manchester United, oltre una trentina di tifosi sono giunti allo scalo romano per accoglierlo e dargli il "bentornato".

Dopo lo sbarco, Smalling, vestito con la giacca della tuta della Roma e mascherina con il logo del club, è uscito dal Terminal dell'Aviazione generale dove ha ricevuto l'accoglienza calorosa dei tifosi presenti, che hanno scandito a gran voce, e a più riprese, il suo nome.

Pollice e pugno in su, il difensore inglese ha salutato più volte i sostenitori giallorossi con cenni della mano e con applausi, mostrando ampiamente la sua soddisfazione per il ritorno nella Capitale. Quindi, accompagnato dai cori "Forza Roma!", ha lasciato in auto lo scalo romano poco dopo le 17.

