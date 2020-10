Roma: giallo sui documenti del contratto di Smalling

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Minuti caldi in casa Roma. La trattativa per Smalling, secondo il club giallorosso e la Lega di Serie A, si sarebbe chiusa per tempo con i documenti depositati entro le 20. Tarda però ad arrivare l'ufficialità che può esserci solamente dopo l'approvazione della Figc essendo un trasferimento internazionale. La Federcalcio dovrà infatti valutare se i documenti da allegare per il deposito del contratto sono arrivati tutti oppure no. AL momenti manca l'indice di liquidità (ANSA).