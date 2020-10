Alla Sapienza un webinar per Walter Pedullà

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Un incontro per rendere omaggio a un grande intellettuale, ma anche un'occasione di confronto e dibattito sull'incertezza e sulla complessità della società contemporanea lasciandosi guidare dallo sguardo di chi ha attraversato buona parte del '900: il prossimo 9 ottobre il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne dell'Università La Sapienza di Roma presenta in collaborazione con MOD - Società per lo studio della modernità letteraria e la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci "Pedullà: novant'anni. Un Webinar per Walter".

Appuntamento alle 17.15 su https://uniroma1.zoom.us/j/82536760052?pwd=cURPMFhwdDdnd05YTWZjc jg0cEtOZz09 (ID riunione: 825 3676 0052 - Passcode: 808564) per discutere alla presenza di Pedullà anche del suo libro "Il pallone di stoffa. Memorie di un nonagenario" (Rizzoli), nel quale il critico letterario italiano, saggista e giornalista conduce i lettori alla scoperta dell'Italia del secondo Novecento, e di "Il tarlo del critico. Pedullà novant'anni" a cura di T.Pomilio e C.Serafini (ed. Perrone). Al webinar, coordinato da Tommaso Pomilio, interverranno Luigi Ballerini, Silvana Cirillo, Andrea Cortellessa, Nicola Merola, Giorgio Patrizi, con i saluti di Giovanni Solimine e di Beatrice Alfonzetti e una testimonianza di Michele Mari. (ANSA).