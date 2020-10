Fonseca, non possiamo rimanere con tre difensori

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - "Non possiamo restare con tre soli difensori centrali, ne servono anche altri. Questo è chiaro.

Ibanez? ha fatto una partita enorme, come ne ha fatte altre".

Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, intervistato da Dazn al termine dela sfida contro l'Udinese.Il portoghese fa quindi capire che, da qui a lunedì sera (quando finirà il mercato) si aspetta un rinforzo per il settore arretrato (non è un mistero che 'tifi' per il ritorno di Smalling).

Sulla partita Fonseca dice che "non siamo una squadra molto offensiva, abbiamo spesso sbagliato l'ultimo passaggio. Qui abbiamo sempre giocato nella metà offensiva. Il gioco dell'Udinese ci ha costretto ad abbassarci". "Noi dobbiamo sempre pensare alla prossima partita e giocare come abbiamo fatto oggi e contro la Juve, cioè per vincere", conclude Fonseca. (ANSA).