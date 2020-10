Covid: Fonseca,autorità decidano cosa è meglio per il calcio

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - "Può succedere in qualsiasi squadra in questo momento. Qui facciamo un lavoro rigoroso per controllare la situazione. In questa situazione devono decidere le autorità cosa è meglio per il calcio". Così l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, dai microfoni di Dazn risponde a una domanda sulla situazione che si sta verificando per Juve-Napoli di domani e sulla sicurezza anti-Covid nel calcio. (ANSA).