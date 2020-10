Atletica: 'Restart Europe', a Roma di corsa per ripartire

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Una corsa, una festa di sport, per ripartire. Si è svolto a Roma 'Restart Europe', una prova a cronometro individuale di 1 km con partenze scaglionate ogni 30 secondi, organizzata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dalla Fidal nell'ambito della Settimana europea dello sport. Restart Europe ha voluto lanciare un messaggio positivo di ripartenza malgrado l'emergenza Covid, invitando tutti a rimanere fisicamente attivi e ad abbracciare stili di vita sani.

Primo al traguardo Chris Della Fiorentina (Esercito Sport e Giovani) con il tempo di 2'39''4, davanti a Paolo Incelli (Atletica Tiburtina) con 2'42'' e Lorenzo Dentale (IC Guicciardini), terzo in 3'03''. È stata invece Agnese Lo Bosco (Acsi Italia Atletica) con il tempo 3'01'' a pari merito con Anna Maria Norante (Esercito Sport e Giovani) a vincere tra le donne. Terza Giulia Riccardi (3'30''9).

La corsa a cronometro non è stata l'unico appuntamento di sabato 3 ottobre. Sempre al Pincio sono state organizzate lezioni di fitness (tonificazione, funzionale, difesa personale femminile, aerobica, Zumba e discipline olistiche). Restart Europe si inserisce nell'ambito della Settimana europea dello sport, l'iniziativa lanciata nel 2015 dalla Commissione europea con l'hashtag #BeActive, che anche quest'anno ha coinvolto l'Italia insieme a 42 Paesi UE ed extra UE.e. (ANSA).