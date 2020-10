Covid:Zingaretti, obbligo mascherina all'aperto da domani

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - "Da domani scatterà in tutto in tutto il territorio regionale l'obbligo della mascherina. Chi violerà questa regola verrà sottoposto alla multa prevista". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nel corso di una conferenza stampa allo Spallanzani."E' una importante strumento di prevenzione - ha aggiunto - Non prevediamo alcuna forma di contenimento sugli orari dei negozi, locali e pub".

