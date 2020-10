Atletica: Restart Europe, corsa per ripartire dopo pandemia

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Tappa aggiuntiva a Roma per la Settimana europea dello sport, che sabato 3 ottobre al Parco del Pincio proporrà 'Restart Europe', una corsa a cronometro individuale di 1 km e lezioni di fitness per ripartire dopo la pandemia più energici e responsabili.

Organizzata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dalla Fidal , 'Restart Europe' vuole lanciare un messaggio positivo di ripartenza malgrado l'emergenza COVID-19, invitando tutti a rimanere fisicamente attivi e ad abbracciare stili di vita sani. Sempre al Pincio, nel pomeriggio ampio programma di ginnastica.

Restart Europe si inserisce nell'ambito della Settimana europea dello sport, l'iniziativa lanciata nel 2015 dalla Commissione europea con l'hashtag #BeActive, che anche quest'anno ha coinvolto l'Italia insieme a oltre 40 Paesi UE ed extra UE.

