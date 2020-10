Roma: Kumbulla 'Covid? Non siamo preoccupati'

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - "Non siamo preoccupati" sono state le parole di Marash Kumbulla sui casi di Covid-19 che stanno colpendo la Serie A in questi giorni. "Ovviamente ne parliamo nello spogliatoio, ma sono fiducioso di tutte le misure che stiamo prendendo qui a Trigoria" ha poi aggiunto il difensore centrale giallorosso, ex Verona, in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione. (ANSA).