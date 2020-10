Real Madrid: Borja Mayoral sempre più verso la Roma

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Fonti molto vicine al Real Madrid danno come imminente il passaggio in prestito dell'attaccante Borja Mayoral alla Roma. Secondo quanto riportano i giornali sportivi 'Marca' e 'As', gli agenti del calciatore sarebbero partiti per l'Italia, e la definizione del trasferimento è quindi molto probabile. Borja Mayoral avrebbe voluto rimanere al Real ma le ultime due apparizioni di Jovic nella formazione iniziale del club 13 volte campione d'Europa lo avrebbero convinto che per lui, nonostante le rassicurazioni del tecnico Zinedine Zidane, c'è posto solo come terzo 'delantero' ella squadra, ruolo che il ragazzo non è disposto ad accettare, dopo la buona stagione disputata nel Levante. Da qui la decisione di andarsene e di accettare la proposta della Roma, dove troverebbe i connazionali Villar e Carles Perez, anche loro, come Mayoral in passato, nazionali under 21 della Spagna. La Roma lo prenderà, secondo quanto sostengono a Madrid, in prestito con diritto di riscatto. (ANSA).