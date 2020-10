Con Guidi-Ingrassia riapre la Sala Umberto

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Dopo questi sette mesi "di silenzio assordante", il Teatro Sala Umberto torna ad alzare il sipario.

E lo fa con una coppia d'oro come Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. Ad annunciarlo, il direttore artistico Alessandro Longobardi, che come primo titolo di stagione ha scelto una sua stessa produzione: "Maurizio IV - Un Pirandello pop", pièce scritta da Edoardo Erba, in scena dal 9 al 25 ottobre, che dopo aver debuttato nel 2019 al Napoli Teatro Festival aveva appena iniziato la tournée quando è scattato il lockdown, "catapultando tutti noi in un film di fantascienza".

Ora, si legge in una nota, "proviamo a guardare con ottimismo al futuro senza dimenticare tutte le regole e le procedure necessarie per ripartire in sicurezza, cercando di riappropriarci delle nostre vite e della normalità. Con uno sguardo rivolto al passato culturale di cui andiamo fieri in Italia e in occidente che non può prescindere dal Teatro. E di cui non si può fare a meno per risorgere, per vivere".

Con la regia dello stesso Guidi e le musiche di Massimiliano Gagliardi, il testo parte proprio all'interno di un teatro.

Siamo in prova, sul palco dove dovrebbe andare in scena Il Gioco delle Parti di Pirandello. Maurizio, il regista dello spettacolo, si aspettava un altro tecnico per il montaggio e il puntamento delle luci, ma si presenta Carmine, siciliano di mezza età, indolente, che non sembra aver molto entusiasmo per il lavoro. Carmine è appena assunto e non sa nulla dello spettacolo, così Maurizio è costretto a ripercorrere tutto il testo per farglielo capire. Oltre a essere svogliato, Carmine soffre di vertigini e ha paura a salire sulla scala, e pur di non farlo si mette a discutere su ogni dettaglio della regia.

Allo studio, intanto, gli ultimi dettagli per la stagione alla Sala Umberto.