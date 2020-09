A Roma Totti e De Rossi di nuovo insieme

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Riparte la Serie A di calcio a 8 e non poteva mancare Francesco Totti. Esordio stagionale con la Ragnatela De Santis e con l'occasione la reunion con tanti amici ed ex compagni. A bordo campo, senza giocare, c'era anche Daniele De Rossi. "Dopo Guardiola e Mourinho sei venuto qui a vedere Cancellieri (allenatore TottiSportingClub, ndr)" è la battuta di Francesco a Daniele che a breve prenderà il patentino da allenatore. Sul rettangolo verde, invece, al fianco dell'ex capitano della Roma c'erano Aldair, Floro Flores e Cassetti.

Sugli spalti tanti ospiti d'eccezione annunciati dallo speaker con tanto di fuochi d'artificio. Dagli attori Claudio Amendola e Marco Giallini, fino ad arrivare all'ex giallorosso Sebino Nela e il vecchio preparatore dei portieri della Roma Guido Nanni.

Tutti arrivati per festeggiare i 44 anni di Francesco Totti che in campo ha regalato anche qualche magia con un gol e un assist utili a vincere 4-2. Al triplice fischio poi parte la festa: tutti invitati nella terrazza del centro sportivo per brindare all'ex capitano giallorosso. (ANSA).