Roma-Juve: Dan e Ryan Friedkin presenti all'Olimpico

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Roma-Juventus è stata aperta a mille tifosi e sugli spalti sono presenti anche Dan e Ryan Friedkin, al loro esordio assoluto allo stadio Olimpico. I nuovi proprietari del club giallorosso, dopo aver seguito la squadra in trasferta al Bentegodi, sono rientrati dal viaggio a Montecarlo dei giorni scorsi per assistere al match contro i bianconeri che potrebbe essere già decisivo per Fonseca. (ANSA).