Covid: Lazio, oggi 181 casi di cui 79 a Roma e un morto

(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Su quasi 9 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 181 casi di questi 79 sono a Roma e un decesso. I dati di questi giorni ci dicono che dobbiamo mantenere alta l'attenzione". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "I test rapidi antigenici sono utili come strumento diagnostico di primo livello da utilizzare massivamente - aggiunge l'assessore -. Prosegue l'attività di prevenzione nelle scuole domani test in un istituto di Cerveteri e presso il liceo 'Manara' a Roma. Pronta la circolare per l'evoluzione della rete ospedaliera regionale". (ANSA).