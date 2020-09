Ippica: week-end intenso all'ippodromo delle Capannelle

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Convegno di routine sabato alle Capannelle: nove corse con un 'centrale' affidato a discreti tre anni (5/a corsa) nella quale si potrebbe assistere a un bel match tra Bon Jovi jet e Black White Zs, ma con la bisbetica Bella Winner pronta a fare il colpaccio. E' anche una giornata di match interessanti come quello tra Azdora e All of Host alla seconda corsa, o magari quello tra Vip Bi e Samina Ferro alla terza casi nei quali la scelta appare abbastanza sottile. Altra super domenica di corse di galoppo alle Capannelle in perfetta alternanza con San Siro. Particolarmente intrigante il Premio Scheibler, utile ai tre anni anzitutto per acquisire altro titolo valido e poi per lanciarsi alternativamente verso il Roma di inizio novembre oppure allungando dai 2000 fino ai 2400 verso il milanese Jockey Club. I 10 protagonisti saranno Aldrodovar, Baptism, Clarenzio fan, Chains Breaker, Oleksander, Presidential Sweet, Road To Arc, Spygate e Zio Reginaldo. Il controcanto allo Scheibler sarà costituito dall'altra listed il Premio Archidamia che ricorda l'ultima femmina capace di vincere il Derby italiano nel 1936. Scenderanno in pista: Allez Italye, Chamacho's Rose, Cima Fire, Dame de Coeur, Elisa Again, Fuoriserie, Granatina, Lisaert, Romance d'Amour e Santa Rita. Continuano le belle domeniche di Capannelle all'ippodromo di via Appia, il nuovo appuntamento ideato dagli organizzatori che non si limiterà a una straordinaria proposta di corse e convegni ippici di livello nazionale e internazionale, ma finirà per coinvolgere un pubblico più vasto, con tante apprezzate iniziative dedicate alle famiglie e ai bambini. Dopo le positive risposte del pubblico delle prime settimane, anche questa domenica ci sarà l'#ApeCiriola ad accogliere tutti all'Ippodromo Capannelle per trascorrere insieme una giornata in allegria tra corse di cavalli, musica, giochi, ciriole. Dalle 17 alle 19 Nela Lucic aka Nelich DJ e il Dj Claudio Capizzi faranno ballare. Tante le attività collaterali previste per adulti e bambini, fino al Calciobiliardo. Tutti gli eventi saranno gestiti nel pieno rispetto delle norme vigenti anti Covid. (ANSA).