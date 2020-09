Una serata in ricordo di Pierre Ruiz all'Auditorium

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Bungaro, Neri Marcorè, The Niro, Ilaria Pilar Patassini, Alessio Bonomo, Francesco Arpino, Luigi Mariano, Luca Barbarossa, Petra Magoni, Antonio Fresa, Tony Canto, Gerardo Casiello, Antonio De Luise, Alberto Lombardi, Antonio Ragosta, Edoardo De Angelis, Luca Bussoletti, Marco Pacassoni, Joe Barbieri, Andrea Colella, Marco Rovinelli, Domenico Mariorenzi, Maurizio Mariani, Daniele Bigioni, Michele Amadori, Franck Tortiller, Francesco Lucarelli, Mauro Di Maggio.

Presenta la serata Rosaria Renna. Sembra non finire mai l'elenco degli artisti che hanno deciso di salire sul palco della Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone venerdì 25 settembre, per la serata organizzata in ricordo di Pierre Ruiz ad un mese dalla sua improvvisa scomparsa, avvenuta lo scorso 24 agosto durante un'escursione in montagna.

Un esercito di cantanti e musicisti accorsi da tutta Italia e non solo, per rendere omaggio e salutare un amico che in questi anni, con lungimiranza e autentica passione, è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nell'ambiente della musica come produttore e talent scout.

Con la sua etichetta 'Esordisco', ha prodotto album raffinati ed eleganti di artisti amati dal pubblico e apprezzati dalla critica musicale come Alessio Bonomo (Tra i confini di un'era, La musica non esiste), The Niro (The complete Jeff Buckley and Gary Lucas Songbook), Bungaro (Il valore del momento, Maredentro Live), Pilar (L'amore è dove vivo, Luna in ariete), Luigi Mariano (Canzoni all'angolo) e Marco Pacassoni Group (Frank & Ruth, omaggio a Frank Zappa e a Ruth Underwood).

La storia di 'Esordisco' non finisce qui, e nei prossimi mesi usciranno nuovi progetti discografici, è questo l'impegno annunciato dalla moglie di Pierre, Paola Cimino. Durante la serata salirà sul palco anche Antoine Ruiz per cantare e suonare alcuni dei brani che suo padre Pierre ha amato di più. Antoine canterà anche l'inedito 'Colori incantanti', brano di apertura del suo album d'esordio Musica nell'anima.

La famiglia ha deciso di devolvere le offerte ricevute in ricordo di Pierre a Genitin Onlus, Associazione dei Genitori per la Terapia Intensiva Neonatale e al Progetto del CaroAnto Amelio Onlus. (ANSA).