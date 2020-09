Back to the Future, il Prix Italia della ripartenza

(ANSA) - ROMA, 22 SET - In gara, il meglio di programmi, serie e documentari da tutto il mondo. Con 250 titoli da 65 broadcaster e 38 Paesi dei cinque continenti. Oltre a incontri, omaggi e anteprime di quel vedremo nella prossima stagione. E' il 72/o Prix Italia, la rassegna internazionale promossa dalla Rai sin dal 1948 per presentare creatività, innovazione e qualità del meglio di Radio, Tv e Web da tutto il mondo. E che anche in questo difficilissimo anno torna a premiare le sue 12 categorie, con un'edizione dal titolo "Public Service and the Virtual Newsroom: Back to the Future?", che dal 24 al 26/9, per la prima volta dall'emergenza Covid19 riunirà fisicamente al Maxxi di Roma i rappresentanti delle emittenti più importanti a scambiarsi competenze e visioni.

"Non era affatto scontato che oggi potessimo essere qui - ammette il presidente Rai, Marcello Foa - Un'edizione che abbiamo fortemente voluto perché fosse un segnale di fiducia nella ripresa". A cominciare dai giovani e dall'accordo siglato con la CRUI per spalancare le porte della rassegna agli studenti universitari.

Due le produzioni Rai nella short list finale: "Labanof, corpi senza nome dal fondo del Mediterraneo" di Radio3 (sezione Radio Documentary" e "La mia jungla" di Rai Fiction (Web Fiction). Tra gli eventi, l'omaggio a Sergio Zavoli, "Fenomeno Ferragni" con Simona Ventura che intervista Chiara Ferragni e "Stranger Tape In Town" con Ema Stockholma. E ancora, l'anteprima Rai Cultura di "Sinfonie di Rinascita e quella di Rai Fiction "Io ti cercherò" con Alessandro Gassmann; per "Sapiens. Un solo pianeta" la puntata "La vita dal fuoco - Storie di uomini e vulcani" di Mario Tozzi e il film "The Rossellinis", dalla 77/a Mostra del cinema di Venezia. I vincitori saranno annunciati durante la Cerimonia del 25 settembre al MAXXI, visibile anche in streaming e tradotta nel linguaggio dei segni su www.prixitalia.rai.it. (ANSA).