Tennis: Cozzoli,'Internazionali devono crescere, ma a Roma'

(ANSA) - ROMA, 21 SET - "Uno degli obiettivi prioritari è quello di valorizzare al massimo il Foro Italico. Se solo immaginassimo gli Internazionali via da Roma non avremmo investito tanto su questa location. La nostra mission è quella di far crescere gli Internazionali, a Roma". Lo dice il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, alla conferenza stampa di chiusura degli Open Bnl d'Italia dove il presidente della Fit Angelo Binaghi ha rinnovato il dubbio sulla permanenza del torneo nella Capitale.

"Tanti giocatori hanno scelto di venire qui perché si giocava a Roma - ha aggiunto il numero uno dell'Ente - il Foro Italico vuole crescere, la società Sport e Salute ha già elaborato un master plan per far crescere quest'area. Noi vogliamo creare le migliori condizioni che auspica Binaghi. Dobbiamo prescindere dalle dinamiche politiche, dobbiamo investire su questo sito e lo stiamo facendo. Le amministrazioni comunali e regionali ce lo testimoniano".

"Non sarebbe arrivata l'autorizzazione del ministro Franceschini se governo non credesse sul nostro sito e la Regione ci è stata vicina fin dall'inizio - ha concluso Cozzoli - Tutte le istituzioni sono al fianco degli Internazionali e sono sicuro che asseconderanno la nostra progettualità. Il Foro Italico deve diventare un hub, un motore di crescita". (ANSA).