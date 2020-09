Referendum: a Roma sì al 60%, ma in centro vince il no

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Il sì vince in periferia, il no trionfa nel centro storico. Questa l'analisi del voto referendario a Roma dove il si ha comunque prevalso al 60% . Nei due municipi centrali, ovvero il I e il II ed entrambi a guida Pd con Sabina Alfonsi e Francesca Del Bello, il no ha vinto: nel I al 56% e nel II al 57%. Negli altri due municipi a guida Pd invece si è imposto il si al 59% al III a guida Giovanni Caudo e al 56% all'VIII dove presidente è Amedeo Ciaccheri. In periferia stra vince il si: al VI, ovvero Tor Bella Monaca, raggiunge il 73%, il dato più alto della Capitale. (ANSA).