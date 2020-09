Al via test rapidi in scuole Lazio,manca solo ok Spallanzani

La Regione Lazio è in attesa dell'ok dell'istituto delle malattie infettive Spallanzani di Roma, per dare il via all'attività di screening attraverso i test rapidi salivari utili all'identificazione del virus SARS CoV-2. Il monitoraggio riguarderà anche le scuole.

Come anticipato sull'edizione locale del Messaggero, i test rapidi per il Covid per potranno essere effettuati anche sugli studenti, a partire dagli istituti dove si sono registrati i primi casi di positività.