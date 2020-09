Piazza di Siena rilancia:2021 sarà memorabile

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Il Covid non ferma Piazza di Siena, anzi la rilancia. Con l'evento 'non-evento' di oggi nello storico ovale di Villa Borghese, la serie di esibizioni a cavallo nel pomeriggio si prefigge l'intento di guardare già al 2021 per una 88esima edizione (dal 27 al 30 maggio 2021) che si preannuncia "meravigliosa" e "memorabile". Al flash-mob andato in scena stamane 'Tutti in sella - Tra arte e sport' presso il Casino dell'orologio, presenti la sindaca di Roma Virginia Raggi, il numero uno del Coni Giovanni Malagò, quello di Sport e Salute Vito Cozzoli e il presidente neo rieletto della Federazione italiana sport equestri Marco Di Paola. La sindaca ha rimarcato che "il modello Piazza di Siena è un modello collaborativo e di sinergia. Ci siamo impegnati tutti insieme per poter restituire allo splendore che meritano i nostri monumenti". (ANSA).