Tennis: Open Italia, Nadal "Riaprire al pubblico? Fantastico"

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Gli Internazionali aperti al pubblico? Fantastico. Sono sicuro che faranno le cose nel miglior modo possibile. Mille spettatori non è molto, ma almeno è qualcosa. Felice per il torneo e felice per il tennis". Lo dice Rafa Nadal, interpellato sull'apertura degli Internazionali d'Italia al pubblico, seppur solo per mille persone a sessione.

Quanto al torneo disputato finora e al prossimo avversario, il n.2 al mondo dice: "Molto meglio, non quello che mi aspettavo, ma molto meglio. Devo ancora migliorare su alcune cose che non mi vengono automatiche. Domani avrò un'altra occasione per giocare contro uno dei migliori giocatori del mondo, Diego Schwartzman. Quindi, vediamo". (ANSA).