Tennis: Open Italia; Djokovic ai quarti, battuto Krajinovic

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Novak Djokovic fa suo il derby serbo contro Filip Krajinovic vincendo in due set per 7-6(7) 6-3 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Ai quarti di finale il numero uno al mondo giocherà contro il vincente tra l'italiano Lorenzo Musetti e il tedesco Dominik Koepfer. (ANSA).