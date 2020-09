Roma: Fonseca, domani Dzeko gioca con noi

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Dzeko è con noi ora, e non parleremo di questo perché non ha senso. Dzeko giocherà con noi domani a Verona". Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida contro i gialloblù di Juric, per far capire che il bosniaco è ancora un giocatore dei giallorossi.

Poi ancora un'indicazione sulla formazione: " Kumbulla è arrivato solo ieri, sarà con noi - dice Fonseca -, ma credo non sia pronto per iniziare. Deve capire come giochiamo, non abbiamo avuto tempo per allenarci, è un modo diverso rispetto a Verona.

Ma sono soddisfatto, mi sembra un ragazzo intelligente".

Fonseca spera ancora che Smalling possa tornare? "Ieri ho parlato con lui, vuole tornare - risponde -. E noi lo vogliamo qui, quindi penso che nei prossimi giorni potrebbe tornare".

