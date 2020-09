Binaghi esulta "battaglia violenta, abbiamo vinto"

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "La soddisfazione è immensa, è il riconoscimento di una battaglia violenta che abbiamo condotto fin dall'inizio: contenti di aver trovato nel ministro Spadafora una persona che ha capito con onestà intellettuale come interpretare le norme del Cts. Tramite noi ha fatto un regalo a tutti gli italiani". Al telefono con l'ANSA il presidente della Federtennis Angelo Binaghi esulta: "Quello che ci ha concesso vale per tutto lo sport in Italia. Queste sono le decisioni che servono in questo momento drammatico per lo sport italiano, non le piccole guerre su temi che certo non interessano agli appassionati. Dal ministro una decisione coraggiosa e intelligente per il bene dello sport italiano".

. (ANSA).