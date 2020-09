Willy:fratelli Bianchi a gip mai avuto reddito cittadinanza

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Non abbiamo mai ricevuto o chiesto il reddito di cittadinanza". E' quanto hanno affermato Marco e Gabriele Bianchi agli inquirenti, in base a quanto riferisce il loro difensore Massimiliano Pica. I due, assieme a Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, sono accusati di omicidio volontario per la morte di Willy Monteiro Duarte. "In sede di interrogatorio i miei assistiti - spiega Pica - hanno affermato di non avere mai ricevuto il reddito di cittadinanza. Di non sapere neanche di cosa si tratta". (ANSA).