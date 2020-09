Willy: da oggi Roma lo ricorda anche con un murales

(ANSA) - ROMA, 17 SET - L'Associazione Neri Italiani Black Italians (NIBI) insieme alla comunità capoverdiana ha proposto al Municipio VIII di realizzare nel territorio un murales in ricordo di Willy Monteiro Duarte e il presidente del Municipio Amedeo Ciaccheri ha subito raccolto questa proposta "non solo per ricordare Willy e quanto di terribile gli è accaduto, ma per lasciare un messaggio tangibile di lotta all'indifferenza e alla sopraffazione perché non trovi più spazio." Il Murales 'Willy, un sorriso contro ogni violenza', sarà presentato oggi, giovedì 17 settembre alle ore 16.30 davanti alla Facoltà di Lettere dell'Università Roma Tre, in via Caduti senza Croce angolo via Ostiense (ANSA).