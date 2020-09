Tv: Ballando, partiamo dopo ultimo timore scampato

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "L'altro ieri ultimo tampone prima della diretta. Tutto benissimo, ma il risultato di Conticini aveva un marker appena appena toccato. Significava allarme rosso. I tamponi hanno un margine di imprecisione. In un momento di disperazione ci siamo sentiti con il direttore Stefano Coletta e abbiamo deciso di rifare i tamponi (Pcr), con verifica a doppia macchina. Il risultato è stato negativo. A quel punto ci siamo sentiti sollevati e abbiamo capito che eravamo tutti quanti in corsa". Lo ha rivelato Milly Carlucci all'Auditorium Rai del Foro Italico a Roma nel corso della conferenza (all'aperto nei giardini sono state sistemate sedie a distanza per giornalisti e cast) di presentazione della nuova edizione, la quindicesima, di Ballando con le stelle, in onda da sabato 19 settembre su Rai1 in prima serata. Presenti il direttore di Rai1 Stefano Coletta. il suo vice Claudio Fasulo. In gara ci sono Tullio Solenghi, Paolo Conticini, Ninetto Davoli, Daniele Scardina, Costantino Della Gherardesca, Gilles Rocca, Antonio Catalani, Lina Sastri, Barbara Bouchet, Vittoria Schisano, Elisa Isoardi, Rosalinda Celentano e Alessandra Mussolini.Rosalinda Celentano avrebbe dovuto ballare con Samuel Peron, poi dopo la positività del ballerino ha cambiato maestro. Ora Rosalinda danza con Tinna Hoffman.A completare il cast ci sono Paolo Belli, i giurati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e gli antigiurati Gianni Ippoliti e Rossella Erra. (ANSA).