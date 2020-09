Roma: Kumbulla, per me opportunità irrinunciabile

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "La Roma rappresenta un'opportunità e una sfida irrinunciabile". Sono le parole da neo-giallorosso di Marash Kumbulla, pubblicate sul sito della Roma. "Sono stato conquistato dal progetto di questo club e non ho avuto esitazioni nello sceglierlo: farò di tutto per non deludere le persone che hanno creduto in me", ha proseguito Kumbulla.

Anche il Ceo della Roma, Guido Fienga, ha voluto commentare il nuovo acquisto: "Marash era uno dei nostri obiettivi e siamo felici di averlo centrato - le parole di Fienga - Con lui portiamo a Roma un talento che si è contraddistinto nella scorsa stagione e che possiede tutti i requisiti per formare, assieme ad altri compagni, il gruppo su cui puntare per il futuro".

