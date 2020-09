Ibl Banca: Boccuzzi nuovo vice d.g.

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Giovanni Boccuzzi, è il nuovo vice direttore generale di Ibl Banca. Lo annuncia, in una nota, il gruppo romano specializzato nella cessione del quinto dello stipendio. La nuova vice direzione avrà lo scopo di contribuire all'evoluzione strategica e organizzativa del Gruppo anche in un'ottica di diversificazione del business. Boccuzzi, ha maturato un'esperienza trentennale nel settore bancario e ha rivestito ruoli di rilevanza strategica presso il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea del quale è stato, a partire dal 2016, vice direttore generale vicario e chief financial officer, seguendo il progetto di trasformazione di Iccrea Banca a Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. (ANSA).